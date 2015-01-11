Росстат выяснит, сколько времени южноуральцы тратят на работу, учебу и отдых

В Челябинской области стартует опрос населения – интервьюеры Росстата выяснят, сколько времени южноуральцы тратят на работу, ведение домашнего хозяйства, воспитание детей, досуг, образование.

«С 29 августа по 25 сентября Федеральная служба государственной статистики проводит выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением в 2019 году», – сообщили в Челябинскстате.

Там уточнили, что «наблюдение проводится с целью получения официальной статистической информации, характеризующей образ жизни населения, его участие в трудовом процессе, использование образовательного и культурного потенциала, степень занятости домашним трудом, воспитанием и развитием детей, проведение досуга и другие виды затрат времени».

«Опрашиваться будут все члены семьи в возрасте от 10 лет и старше (сбор сведений о детях и подростках до 15 лет производится со слов одного из родителей или опекуна). Ответы принимаются без предъявления каких-либо документов, подтверждающих их правильность», – говорится в сообщении. Также южноуральцам предложат в течение суток фиксировать в дневнике все свои занятия.

Результаты будут использоваться для разработки государственных социальных программ, направленных на улучшение качества жизни россиян.

Наблюдение будет осуществляться интервьюерами путем обхода жилых помещений, попавших в выборку. Специалист будет иметь при себе специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность.

https://dostup1.ru/society/Rosstat-vyyasnit-skolko-vremeni-yuzhnouraltsy-tratyat-na-rabotu-uchebu-i-otdyh_119463.html