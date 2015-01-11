Власти Челябинской области намерены восстанавливать пионерские лагеря

Власти Челябинской области намерены разработать и реализовать программу по восстановлению и капитальному ремонту загородных лагерей для отдыха и оздоровления детей.

Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер на второй пресс-конференции с журналистами.

«Мы эту проблему (отсутствие программы по ремонту загородных лагерей – прим. ред.) с минобром обсуждали», - отметил Алексей Текслер. По его словам, в области много бывших детских пионерских лагерей, которые либо не функционируют, продолжая оставаться на балансе муниципалитетов, либо переданы в частные руки и как-то используются по другим назначениям.

Так, например, бывшие пионерские лагеря Коркино перешли частникам. Часть из них переоборудована под базы отдыха, а часть остается заброшенной – территория зарастает, здания разрушились.

По словам Алексея Текслера, по области закрыто десятки детских лагерей. При этом в области не хватает мест, где можно оздоровить ребятишек. «Эта потребность действительно существует. У нас большой горно-заводской край, где ограниченное количество пионерских лагерей. Есть нехватка лагерей и на севере. Мы сейчас в районе Озерска думаем восстанавливать пионерлагерь. Ну и ряд других направлений. Если мы говорим о здоровье наших детей – это необходимо», - отметил Алексей Текслер.

В настоящее время власти разрабатывают программу по восстановлению детских лагерей. Но одномоментно решить проблему не получится. У региона нет таких финансовых ресурсов. Придется действовать шаг за шагом, определив приоритеты на начальном этапе.

В первую очередь планируется восстанавливать «те лагеря, которые наиболее готовы, те, которые смогут аккумулировать максимальное количество ребятишек, и те, у которых есть потенциал круглогодичного нахождения детей». При принятии решения будет учитываться и цена вопроса.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/vlasti-chelyabinskoy-oblasti-namereny-vosstanavlivat-pionerskie-lagerya