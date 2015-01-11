В Озёрске участники полумарафона пробегутся по «Курчатовской тропе»

7-го сентября в озёрском городском парке при поддержке Госкорпорации «Росатом» и ПО «Маяк» состоится полумарафон «Курчатовская тропа».

Здесь сразу стоит уточнить, что полумарафоном этот забег назван потому, что его максимально длинная дистанция – 21км. В обычных же марафонах вся «линейка» дистанций заканчивается 42-мя километрами.

Итак, возвращаемся к «Курчатовской тропе», а, точнее, к её организационным моментам.

Ведь если вы всё ещё сомневаетесь, стоит ли участвовать в полумарафоне обычному человеку, одна из организаторов мероприятия Екатерина Ситникова ответит: «Конечно, стоит!»

Всего в данный момент своё участие подтвердили 115 человек, среди которых есть и гости нашего города: бегуны из Южноуральска, Кыштыма, Снежинска, Трехгорного, Челябинска и Екатеринбурга.

Между тем, давным давно закрыта регистрация 20-ти самых маленьких участников забега, которым предстоит преодолеть 500 метров. По словам Екатерины, самое важное, что здесь стоит отметить: ВСЕ, абсолютно ВСЕ участники получат памятные медали, равно как и взрослые бегуны. Также ожидаются приятные сюрпризы от спонсоров мероприятия.

Самая популярная дистанция – 5 км, ещё может пополниться некоторым количеством участников, но, по словам Екатерины, лучше с этим вопросом не затягивать, а скорее записаться для участия. В прошлом году в день проведения полумарафона список бегунов пополнился аж на 100 человек. В этом году, так как все медали уже приобретены, количество мест строго ограничено.

Наиболее комфортно себя чувствуют участники забега на 10 км – здесь мест ещё хоть отбавляй!

На самый сложный – 21км осталось около 10 мест.

Мы не могли не спросить, почему для полумарафона выбрано именно такое название. Как поведала нам Екатерина Ситникова, 2019 год объявлен Росатомом годом здоровья! И, как известно, когда-то на территории городского парка на живописном берегу озера Иртяш располагалась дача И́горя Васильевича Курча́това —физика, «отца» советской атомной бомбы. Ученый прожил в этом доме всего 1 сезон – в 1951 году. А место для строительства выбрал сам, проплывая мимо берега на лодке. Сейчас знаменитую «Курчатовскую дачу» можно увидеть во дворе музея ФГУП «ПО «Маяк». Её перенесли сюда в 1983 году.

Вот по таким историческим местам предстоит пробежаться бегунам.

Кстати, у каждого из них будут специальные чипы для того, чтобы как можно точнее можно было зафиксировать время прибытия к финишной черте, ну, и, конечно, чтобы исключить «человеческий фактор» при подведении итогов.

Если вы после прочтения материала решитесь-таки зарегистрироваться на полумарфон «Курчатовская тропа», обратитесь в группу ЦРОФП «Гагарин» вконтакте: https://vk.com/gagarin_ozersk

Фотографии с полумарафона 2018 года:

Александра Лебедева