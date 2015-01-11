Опять птицы. На Урале экстренно сел самолет

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет совершил аварийную посадку. Инцидент произошел сегодня утром, 30 августа.

ЧП произошло на рейсе из Санкт-Петербурга в город Худжанд в Таджикистане. Известно, что борт принадлежит компании «Уральские авиалинии». На нем находились 193 пассажира, из них 22 ребенка, а также четыре члена экипажа. Выяснилось, что вероятной причиной, из-за которой пришлось совершать аварийную посадку, стали птицы.

В результате было принято решение об экстренном приземлении в Екатеринбурге, что благополучно и было выполнено около 08:50. В Кольцово съехались экстренные службы, в том числе пожарные и бригады медиков. Однако, по предварительным данным, их помощь не потребовалась, никто не пострадал. Сейчас самолет осматривают специалисты, чтобы установить точную причину поломки.

Тем временем, проверку по факту инцидента начала Свердловская транспортная прокуратура. Там подтвердили, что посадка произошла из-за птиц.

«Причиной вынужденной посадки послужило столкновение воздушного судна со стаей птиц при взлете в аэропорту Санкт-Петербурга», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре также добавили, что в Кольцово для граждан организована выездная приемная.

Напомним, недавно схожий случай произошел с другим бортом «Уральских авиалиний» в подмосковном аэропорту Жуковский. В двигатель самолета попала птица, из-за чего пилотам пришлось экстренно посадить самолет буквально в чистом поле.

https://www.cheltv.ru/opyat-ptitsy-na-urale-iz-za-avarii-ekstrenno-sel-samolet/