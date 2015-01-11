Южноуральцы получат выплаты из областного бюджета в связи с переходом на цифровое телевидение

29 августа на заседании Законодательного Собрания Челябинской области принят закон, который расширил перечень льготников, имеющих право на социальную поддержку в связи с переходом на цифровое телерадиовещание. Законопроект был подготовлен и направлен на утверждение по инициативе главы региона Алексея Текслера.

- Это правильное и своевременное решение, – прокомментировал Алексей Текслер. – В областном бюджете мы предусмотрели порядка 300 миллионов рублей на выплаты компенсаций южноуральцам в связи с переходом на цифровое телевидение. С принятием нового закона льготами может воспользоваться большее число жителей региона, нуждающихся в особой заботе государства.

Согласно новому закону, в перечень тех, кому положены компенсации на приобретение цифровых приставок и антенн, включены инвалиды по слуху, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, дети погибших защитников Отечества и жертвы политических репрессий. Еще одно послабление – для южноуральцев с низкими доходами. Право на получение субсидии предоставлено семьям, чей среднедушевой доход не превышает полутора величин прожиточного минимума. Напомним, раньше компенсации полагались только инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, а также малообеспеченным жителям региона.

Единовременная выплата предоставляется в размере фактических затрат на приобретение приставок и антенн, но не более 1 000 рублей. Для получения компенсации необходимо обращаться с заявлениями и документами в управления социальной защиты населения по месту жительства.

Особые условия предусмотрены для льготников тех населенных пунктов, которые находятся вне зоны приема цифрового сигнала и где после отключения аналогового телевещания единственным способом приема телерадиосигнала останется спутниковое телевидение. Для них размер единовременной выплаты существенно больше и составляет сумму фактически понесенных расходов, связанных с приобретением и установкой спутникового оборудования, но не более 6 500 рублей. Мерами господдержки уже воспользовались 1107 семей Челябинской области.

По соглашению с правительством Челябинской области операторы спутникового вещания ООО «НТВ-ПЛЮС», ПАО «Мобильные Теле Системы», ООО «Орион Экспресс» (Телекарта), НАО «Национальная спутниковая компания» (Триколор) предлагают жителям населенных пунктов, оказавшимся вне зоны приема цифрового ТВ, приобрести спутниковые комплекты по льготной цене – 6,5 тыс. рублей – с дальнейшим бессрочным просмотром 20 общедоступных российских каналов без абонентской платы. Срок акции – до 31 августа 2019 года. Глава региона Алексей Текслер поручил министерству связи и информационных технологий проработать вопрос о ее продлении.

Добавим, что на портале «Активный житель 74» opros.gosuslugi74.ru проходит опрос о готовности региона к переходу на цифровое телевидение. Участие в исследовании общественного мнения уже приняли порядка полутора тысяч человек. Опрос продлится до 16 сентября.

Справочно: 14 октября 2019 года в Челябинской области на смену аналоговому телевещанию придет эпоха цифрового телевидения, а вместе с ним 20 бесплатных федеральных каналов с отличным качеством картинки и звука и с устойчивым к помехам сигналом. Для приема «цифры» телевизор должен поддерживать сигнал формата DVB-T2. Если стандарт не поддерживается, нужно разово купить цифровую приставку. Средняя стоимость составляет 1000 рублей. Для тех, кто купил цифровую приставку, но не может самостоятельно ее подключить, работает «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое вещание по номеру 8-800-220-20-02. Специалисты проконсультируют по подключению оборудования или примут заявку на помощь волонтеров. Всего в области 2 000 «цифровых» волонтеров, они бесплатно оказывают помощь южноуральцам. По сравнению с маем 2019 года количество подготовленных добровольцев возросло на 36%. Срок отработки заявок – 5 рабочих дней. Стартовал конкурс на звание «Лучшего волонтера по подключению цифрового ТВ». Победители будут награждены подарками, благодарностями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также благодарственными письмами правительства Челябинской области. Трое добровольцев представят Челябинскую область на праздновании международного Дня добровольцев в Москве 5 декабря 2019 года.

Источник: официальный сайт Губернатора Челябинской области http://gubernator74.ru.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Просим поторопиться с оформлением выплаты по возмещению расходов!

Граждане, у которых заключены договоры с «УКС», «ВИДЕОКАНАЛ», «ИРТЯШ», «ИНТЕРСВЯЗЬ», будут получать услуги телерадиовещания без изменений.

Телефоны для справок: 9-19-82, 6-55-39, 9-04-32.

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