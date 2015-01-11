Вручены нагрудные знаки за особый риск

Сегодня в актовом зале администрации состоялось памятное мероприятие, посвященное 70-летию первого испытания атомной бомбы на Семипалатинском полигоне. Глава округа Евгений Щербаков вручил озерским ветеранам подразделения особого риска нагрудные знаки «70 лет первому ядерному взрыву».

Нагрудный знак получат все южноуральские ветераны подразделений особого риска, среди которых восемнадцать человек - жители Озерского городского округа.

– Ядерный проект был выполнен в кратчайшие сроки, этот опыт на сегодняшний день повторить никто не смог, – обратился к ветеранам Евгений Щербаков. – Наше поколение всегда будет с благодарностью помнить ваш подвиг, благодаря которому была остановлена ядерная агрессия. Низкий вам поклон за мирное небо, за сильную страну, которую уважают, с которой считаются во всём мире. Сегодня у меня почётная миссия, я с радостью вручу вам эти памятные нагрудные знаки.

Одним из первых нагрудный знак получил ветеран военной службы, участник подразделения особого риска Владимир Владимирович Юшкин. Он передал главе округа свою книгу, посвящённую созданию атомного проекта. Поделился с участниками встречи своими воспоминаниями.

Справочно: 29 августа 1949 года Советский Союз провел первое успешное наземное испытание атомной бомбы (плутониевой — РДС-1 мощностью 22 кт) на полигоне под Семипалатинском (ныне Республика Казахстан). Эту дату можно считать днем начала создания ядерного щита России. В современной, все еще достаточно сложной международной обстановке ядерное оружие продолжает выполнять свою сдерживающую роль, обеспечивая стратегический баланс сил мировых держав.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40419/