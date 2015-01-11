Цветочный фестиваль в Кыштыме: обзор события

«Я видел, как цветы ходили, и сердцем стал с тех пор добрей». Именно эти строки Сергея Есенина вдохновили организаторов цветочного фестиваля «Любимый георгин», который состоялся 1 сентября в Кыштыме, в парке Демидовской усадьбы.

Еще в июне сотрудники кыштымского историко-революционного музея провели акцию «Любимый георгин». Они разбили пять новых клумб, заказав специально для этого землю, с саженцами помогла администрация Кыштыма. К акции присоединились библиотекари, краеведы и другие кыштымцы, которые заботятся о красоте любимого города и его достопримечательностях. Уже в августе усадебный парк оживили яркие георгины разных сортов.

В первое воскресенье сентября акция продолжилась цветочным фестивалем, получился настоящий неформальный праздник цветов, живописи, музыки и творчества во всех его проявлениях. Директор музея Розалия Сагдиевна Галябиева рассказала, почему возникла идея замечательного праздника:

-Мы решили сделать приятное Белому дому. У нас есть большой парк, по сути дела возникла идея создать некий ботанический микс, привлечь внимание к Демидовской усадьбе. Демидовы являются не только создателями металлургической промышленности, эта династия была создателем первых ботанических садов в России: в Пермской губернии создали сад, именно там, в оранжереях, выращивались цветы, апельсины, ананасы и, конечно, цветы… Мы хотим, чтобы георгин стал любимым цветком Белого дома. Тема цветочная, волшебная, вдохновляющая. Собрались наши друзья, все, кто нас знает и любит. И этот наш праздник мы обязательно продолжим!

Площадки фестиваля удивляли, восхищали и радовали. Музыка лилась из микрофонов на пятачке, где уютно разместился озерский клуб авторской песни «Рифей».

Учащиеся художественной школы Кыштыма открыли Ателье юных художников «Человек-цветок», рисовали портреты гостей. Работал музейный буфет. В цветочном меню - «цветочные» сладости и разные сорта чая. Мастера декоративно-прикладного творчества, в том числе и из Озерска, демонстрировали свои рукотворные работы: изысканные текстильные куклы, керамику, вязаные игрушки, мыло, изделия из дерева.

Художник и педагог Жанна Корелина делилась секретами ботанической живописи: каждый желающий мог поучаствовать в ее мастер-классе, нарисовав свой уникальный цветок.

Особую атмосферу фестивалю придал упоительный колокольный звон, трогающий сердца гостей. Звонари из Кыштыма и Челябинска радовали зрителей разноголосием колоколов, проводили мастер-классы. Мероприятие прошло в рамках международного фестиваля духовной музыки. Любопытно было узнать, что такое Великий трезвон, «метельный» звон.

Почетный гость фестиваля, известный мастер-звонарь из Челябинска Андрей Васильевич Курбатов поведал, что на фестиваль привезли разные колокола: самый тяжелый из колоколов весит около 90 килограммов, самый легкий – 6, каждый из них издает уникальный непревзойденный звук, который звонарь может извлечь не сразу, нужно обязательно время для обучения, нужно почувствовать колокол.

Даже капризная погода решила не портить замечательный праздник, даже подарила участникам и гостям слабые лучики солнца, которые пробивались сквозь плотные тучи. А парк в этот прохладный день словно ожил, согретый дыханием увлеченных и творческих людей.

Текст и фото: Наталья Колянова