Полицейские поймали 122 пьяных водителя и 127 бесправников в Челябинской области

Сотрудники Госавтоинспекции 31 августа и 1 сентября выявили 122 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения, – некоторые из них отказались от освидетельствования.

Водители, отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования, будут оштрафованы на 30 тыс. рублей и лишены права управления на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное управление транспортом в состоянии опьянения к уголовной ответственности привлечено 20 водителей. За управление автомобилем без прав к ответственности привлечены 127 человек. Им грозит штраф 30 тыс., арест до 15 суток или обязательные работы на 100-200 часов.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что у водителя в состоянии опьянения нарушаются внимание и координация движений, увеличивается время реакции. Употребление алкоголя и управление транспортным средством несовместимы.

https://dostup1.ru/society/Politseyskie-poymali-122-pyanyh-voditelya-i-127-bespravnikov-v-Chelyabinskoy-oblasti_119546.html