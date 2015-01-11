В заповеднике «Аркаим» восстановят поврежденные огнем строения

В музее-заповеднике «Аркаим» (Кизильский район, Челябинская область) восстановят строения, поврежденные в результате пожара 31 августа.

Напомним, в результате возгорания были уничтожены реконструированные жилища каменного века. До конца года место происшествия будет расчищено, а в 2020 году заповедник планирует привлечь внебюджетные средства, чтобы начать строительные работы и восстановить объекты.

По словам и.о. министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, ущерб от пожара подсчитывается. Известно, что исторические артефакты не пострадали. Глава Минкульта подтвердил, что жилища восстановят. Сейчас решается вопрос, какие именно строения появятся на месте утраченных.

«Реконструкцию делали на основе данных, полученные при раскопках поселения в Северном Казахстане. К тому же, Аркаим относится к более позднему периоду, эпохе средней бронзы. Было бы интереснее и уместнее показать непосредственно жилища аркаимцев. Мы планируем собрать научный совет и решить, что же все-таки лучше сделать», – прокомментировал Алексей Бетехтин.

Заповедник «Аркаим» был образован в 1991 году после археологического исследования территории и обнаружения уникального памятника эпохи бронзы – укрепленного поселения. Первооткрывателем Аркаима стал доктор исторических наук Геннадий Зданович, он же стал первым руководителем заповедника.

https://dostup1.ru/society/V-zapovednike-Arkaim-vosstanovyat-povrezhdennye-ognem-stroeniya_119557.html