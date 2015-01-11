Цены взлетят. Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Авиабилеты в скором времени подорожают на 9-10 процентов, по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз сделали в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Повышение цен связано с тем, что убытки авиакомпаний в текущем году стали на 32% больше, чем в 2018. Как рассказал заместитель директора АЭВТ Борис Шокуров изданию “Известия”, также среди причина роста цен на билеты – повышение стоимости авиационного керосина и избыточность провозных мощностей.

Напомним, ранее министерство финансов предложило сдерживать рост цен благодаря компенсациям за подорожание топлива. Перевозчикам возмещали бы 75% стоимости при резком повышении цен до 70 долларов за баррель.

Добавим, что этой осенью российские авиакомпании анонсировали открытие новых направлений. В частности, в Челябинске будет запущен прямой рейс в столицу Азербайджана Баку.

https://www.cheltv.ru/tseny-vzletyat-rossiyan-predupredili-o-podorozhanii-aviabiletov/