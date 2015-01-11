Помогут на “6 сотках”. На Южном Урале увеличат поддержку садоводов

На поддержку южноуральских садоводов направят дополнительные средства. Субсидия составит не 20 млн, как сейчас, а 30 млн.

Деньги из областного бюджета пойдут на отсыпку дорог, бурение скважин и проведение электричества.

“Принято решение об увеличении средств на поддержку с 20 до 30 миллионов – это помощь в том числе и для решения практических проблем”, – заявляет глава Челябинской области Алексей Текслер.

За четыре года субсидию получили больше 200 садов.

“На строительство дороги, на строительство линии электропередач, на водопровод. Эти деньги выделяются именно на компенсацию затрат, которые садоводы сами уже осуществили”, – отмечает председатель челябинского регионального отделения “Союза садоводов России” Константин Толкачев.

Получить компенсацию может каждый – нужно подать заявку в городскую администрацию и предоставить расчеты.

https://www.cheltv.ru/pomogut-na-6-sotkah-na-yuzhnom-urale-uvelichat-podderzhku-sadovodov/