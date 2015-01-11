На трассе М-5 в районе Миасса возможны пробки

Вниманию автомобилистов, пользующихся автодорогой М-5 «Урал» в Челябинской области, – с 4 по 30 сентября на десятикилометровом участке в районе Миасса вводится ограничение движения в связи с дорожными работами.

«В связи с выполнением работ по ликвидации деформаций и повреждений дорожного покрытия на участке с 1 780-го по 1 790-й километр вводится реверсивное движение», – говорится в сообщении.

Все участки, где организованы работы по временной схеме, нанесены на сервис Яндекс.Карты.

Водителям необходимо учитывать данную информацию при планировании времени в пути.

https://dostup1.ru/society/Na-trasse-M-5-v-rayone-Miassa-vozmozhny-probki_119635.html