Жители Челябинской области гораздо охотнее женятся, чем разводятся

В Челябинской области за восемь месяцев этого года свадьбы сыграли 14 тысячи 850 пар. Разводами за этот период закончилась семейная жизнь девяти тысяч 597-ми пар.

Статистика говорит, что женятся южноуральцы куда охотнее, чем разводятся. Не исключение и август. Так, в последний месяц лета законным браком сочетались три тысячи 381 пар, а официально расстались тысяча 399.

По данным госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, август стал самым щедрым на свадьбы месяцем 2019-го. То же и с разводами (интересно, что в июле этого года зарегистрировано ровно такое же число расторжений брака - тысяча 399).

На Южном Урале торжественные церемонии в ЗАГСах проводятся не только по поводу вступления в брак. Так, в Коркинском районе 30-го августа супруги Кашаповы отметили «золотой» юбилей семейной жизни – рука об руку они шагают по жизни уже полвека, как и жители города Сима: Павел Петрович и Ирина Константиновна Плаудэ в последнем месяце лета также сыграли «золотую» свадьбу, а жители Златоуста Артур и Гульнара Ахметшины - «серебряную»: вместе они уже четверть века.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/zhiteli-chelyabinskoy-oblasti-gorazdo-ohotnee-zhenyatsya-chem-razvodyatsya