Правительство РФ утвердило правила оформления ДТП со смартфона – специальное мобильное приложение «Помощник ОСАГО» с ноября заработает в четырех регионах России.

По информации РБК, правила соответствующих электронных извещений и требования к передающим их техническим средствам зафиксированы в постановлении правительства.

Суть сервиса в том, что попавшие в аварию водители, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение. Таким образом, оформить европротокол можно будет за 10-15 минут.

Система работает, только если оба водителя зарегистрированы на портале госуслуг, оба сделали фотографии повреждений с места аварии и не имеют разногласий по поводу ее обстоятельств, уточняет РБК, при наличии разногласий придется оформить бумажное извещение.

Пилотными регионами станут Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.

Если все будет сделано в соответствии с действующими нормативными актами, страховщик не будет иметь права отказать в выплате, а неправомерный отказ можно будет обжаловать у финансового омбудсмена.

https://dostup1.ru/society/Pravitelstvo-RF-utverdilo-pravila-oformleniya-DTP-so-smartfona_119685.html