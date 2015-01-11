В больницах и детсадах Кыштыма включат отопление

В Кыштыме детские сады и больницы в пятницу, 6 сентября, начнет поступать тепло.

Глава городского округа Людмила Шеболаева поручила руководителям учреждений социальной сферы оперативно организовать прием теплоносителя.+

Как доложил заместитель по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко, общая готовность объектов и жилого фонда к зиме составляет 95%. На особом контроле – подготовка домов, находящихся на управлении жителями.

Напомним, отопительный сезон уже стартовал в Катав-Ивановске, Нязепетровском районе и Трехгорном.

https://dostup1.ru/society/V-bolnitsah-i-detsadah-Kyshtyma-vklyuchat-otoplenie_119679.html