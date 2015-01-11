ФК «Челябинск» одержал вторую подряд победу на выезде

Футбольный клуб «Челябинск» одержал вторую подряд победу на выезде – встреча с новотроицкой «Ностой» 5 сентября завершилась в пользу гостей со счетом 2:0.

По сравнению с предыдущим победным матчем в Ижевске главный тренер нашей команды Михаил Сальников произвел лишь одно изменение: на ворота вместо Сергея Глазкова встал Олег Новиков.

Голы забили Егор Дорохов (22’) и Михаил Белов (74’).

Как итог: голкипер Олег Новиков оформляет «сухарь», Егор Дорохов забивает третий гол за два последних матча, Михаил Белов отдает столько же голевых передач в прошедших гостевых играх, а «Челябинск» одерживает вторую победу подряд и возвращается с непростого выездного турне по маршруту Ижевск – Новотроицк с двумя победами, шестью забитыми мячами и местом в лидирующей группе.

От второго места, которое занимает «Урал-2» (Екатеринбург), челябинцы отстают на три очка, от третьего («Акрон», Тольятти) – на два.

В следующем матче турнира 11 сентября «Челябинск» примет тольяттинский коллектив на своем поле.

https://dostup1.ru/society/FK-Chelyabinsk-oderzhal-vtoruyu-podryad-pobedu-na-vyezde_119703.html