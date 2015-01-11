Златоустовские ватерполистки заняли 2-е место на Первенстве Европы

С серебряными медалями Первенства Европы по водному поло среди девушек до 18 лет, которое завершилось в Греции, вернутся 11 спортсменок златоустовской команды «Динамо-Уралочка».

Сборная России сумела обыграть в полуфинале очень сильную дружину из Италии 14-12. Лучшими голеадорами у россиянок стали Полина Забалуева, Аниса Шарафутдинова и Наталья Воронцова. Матч за золото Европы с Испанией получился достойным финала по своей драматургии. Сборная по ходу встречи уступала 5 мячей, но сумела собраться и практически вытащила игру. Не хватило всего одного гола. Итоговый счет 11-12. На третьей ступени пьедестала – команда Италии.

Главный тренер сборной – наставник команды «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

https://dostup1.ru/society/Zlatoustovskie-vaterpolistki-zanyali-2-e-mesto-na-Pervenstve-Evropy_119772.html