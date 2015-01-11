Экс-замдиректора ПО «Маяк» освободили от наказания за махинации на 65 млн

Бывший заместитель директора ФГУП ПО «Маяк» Андрей Петрушов признан виновным в махинациях с госконтрактами на 65 млн рублей и освобожден от наказания.

Напомним, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в 2015 году установили, что в 2014 году Петрушов, злоупотребив должностными полномочиями, причинил предприятию ущерб в особо крупном размере.

«В соответствии с инвестсоглашением между "Маяком" и одним из предприятий был заключен договор, предметом которого являлась разработка конструкторской документации, изготовление и поставка оборудования. Согласно условиям указанного договора предприятие было обязано поставить оборудование своими силами и за свой счет с разгрузкой транспортного средства. Петрушов подписал акты сдачи-приемки якобы выполненных работ и акцептовал счета на предоплату. На основании данных документов на расчетный счет контрагента было перечислено более 47 млн рублей предоплаты и 18 млн для якобы окончательного расчета», – сообщили в горсуде.

Суд в обоих случаях квалифицировал действия топ-менеджера по части 1 статьи 201 УК РФ – как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и охраняемым законом интересам общества и государства. Петрушову было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Однако в связи с амнистией, объявленной в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне мужчина освобожден от наказания, судимость снята.

Добавим, судом удовлетворен гражданский иск ФГУП ПО «Маяк» о взыскании с Петрушова 65,14 млн в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Приговор не вступил в законную силу.

https://dostup1.ru/society/Ex-zamdirektora-PO-Mayak-osvobodili-ot-nakazaniya-za-mahinatsii-na-65-mln_119870.html