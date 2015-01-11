Экология и нацпроекты. Челябинская область поборется за федеральные деньги

Открытие осенней сессии в Госдуме началось с рассмотрения планов и приоритетов на ближайшие четыре месяца. Одной из основных тем стали бюджетообразующие и национальные проекты.
По словам депутата Государственной Думы Владимира Бурматова, Челябинская область может претендовать на средства из федерального бюджета.
“Только в Челябинске в каждом из районов приводятся в порядок более 20 дворов в год, на месте пустырей появляются скверы, облагораживаются парки”, – отметил парламентарий.
Одним из приоритетных пунктов, по его словам, является привлечение в регион денег для решения проблем экологии.
“Важно, чтобы средства пошли на рекультивацию челябинской городской свалки, это порядка полумиллиарда рублей в год, я уверен, что нам удастся эту строчку зафиксировать”.
А так же финансировании пожарных отрядов, закупка новой техники и создания нового национального парка “Зигальга”.
Продолжатся в регионе и национальные проекты, такие как строительство новых дорог, открытие школ, больниц и детских садов. Большое внимание, обещают депутаты, будет сконцентрировано на переселении людей из ветхого жилья.
https://www.cheltv.ru/ekologiya-i-natsproekty-chelyabinskaya-oblast-poboretsya-za-federalnye-dengi/
Ключевые теги: Госдума, нацпроекты, экология, Челябинская область.
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