Экология и нацпроекты. Челябинская область поборется за федеральные деньги

Открытие осенней сессии в Госдуме началось с рассмотрения планов и приоритетов на ближайшие четыре месяца. Одной из основных тем стали бюджетообразующие и национальные проекты.

По словам депутата Государственной Думы Владимира Бурматова, Челябинская область может претендовать на средства из федерального бюджета.

“Только в Челябинске в каждом из районов приводятся в порядок более 20 дворов в год, на месте пустырей появляются скверы, облагораживаются парки”, – отметил парламентарий.

Одним из приоритетных пунктов, по его словам, является привлечение в регион денег для решения проблем экологии.

“Важно, чтобы средства пошли на рекультивацию челябинской городской свалки, это порядка полумиллиарда рублей в год, я уверен, что нам удастся эту строчку зафиксировать”.

А так же финансировании пожарных отрядов, закупка новой техники и создания нового национального парка “Зигальга”.

Продолжатся в регионе и национальные проекты, такие как строительство новых дорог, открытие школ, больниц и детских садов. Большое внимание, обещают депутаты, будет сконцентрировано на переселении людей из ветхого жилья.

https://www.cheltv.ru/ekologiya-i-natsproekty-chelyabinskaya-oblast-poboretsya-za-federalnye-dengi/