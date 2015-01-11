В Челябинск прилетели легендарные «Стрижи»

В честь Дня города на аэродроме Шагол состоится воздушное шоу с участием авиационной группы.

В Челябинск прибыла авиационная группа «Стрижи». Все семь самолетов успешно приземлились на территории военного аэродрома, сообщает пресс-служба администрации Челябинска. Гостей ждут на аэродроме Шагол 14 сентября.

В честь Дня города в Челябинске в предстоящую субботу, 14 сентября, пройдет воздушное шоу с участием авиационной группы «Стрижи». Легендарная группа летчиков прибыла прямо с расположенного в 60-ти километрах от Москвы аэродрома базирования Кубинка.

«Мы долетели прекрасно. Челябинск нас встретил ярким солнцем, - отметил заслуженный военный летчик России Сергей Осяйкин. - Сейчас будем проходить обязательные процедуры перед показом, готовить технику и летный состав. И ждем всех челябинцев в субботу на праздник, надеемся, погода не подведет».

«Стрижи» – авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована шестого мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка. 6 мая 2016 года пилотажная группа «Стрижи» отпраздновала свое 25-летие.

14 сентября с 11-00 часов во время праздника на территории аэродрома откроется экспозиция летной техники в составе самолетов ТУ-134Ш, ТУ-134У, Ан-26Ш, Су-24М, СУ-24МР, а также вертолета Ми-8МТ. Здесь же разместится специальная спасательная и противопожарная техника, а также ряд автомобильной техники наземного обслуживания летательных аппаратов.

Вся техника будет открыта для жителей и гостей Челябинска. Можно будет не только сфотографироваться возле самолетов, но и посидеть в кабине на месте пилотов и порулить штурвалом.

Ранее стало известно, что в августе в Челябинске отметили 75-летний юбилей учебной авиационной базы.

https://chel.aif.ru/society/v_chelyabinsk_prileteli_legendarnye_strizhi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews