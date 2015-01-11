Как олигархи из списка Forbes зарабатывают на Челябинской области

В список самых богатых бизнесменов России, который ежегодно составляет журнал Forbes, входит не меньше десятка людей с активами на Южном Урале. Некоторые из них до сих пор живут в нашем регионе.

Но влияние богатейших людей на экономику области, местные власти и жизнь горожан, конечно, разное.

Виктор Рашников

Старожилом рейтинга богатейших бизнесменов является владелец Магнитогорского меткомбината Виктор Рашников. Несколько лет подряд он крепко держится на 14-м месте. Forbes оценивает состояние Виктора Рашникова в 8,9 миллиарда долларов.

Основной актив Рашникова — конечно же, один из крупнейших мировых производителей стали, легендарный ММК. За 2018 год выручка холдинга составила $8,214 миллиарда, чистая прибыль — $1,3 миллиарда, а в этом году комбинат вошел в топ-5 самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире.

Среди учредителей Магнитогорского меткомбината фамилия Рашников не значится. Виктор Филиппович — участник всего шести организаций, в том числе общественных типа регионального Союза промышленников и предпринимателей. Основным акционером ММК — 84,26%, — по данным системы раскрытия информации «Контур.Фокус», записана кипрская компания «Минта Холдинг Лимитед». В то же время бенефициаром «Минта Холдинг Лимитед», согласно официальной информации для инвесторов, является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Безусловно, Виктор Рашников — один из самых влиятельных представителей южноуральского бизнеса. Он бессменный президент так называемого «клуба олигархов», формирующего 70 процентов региональной экономики. В Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) входят практически все крупные и средние предприятия региона. Поддержкой этой организации стараются заручиться все губернаторы.

Рашников — один из немногих статусных южноуральцев, кто может проигнорировать встречу с назначенцем Кремля (как это было, когда Алексей Текслер сменил Бориса Дубровского) и годами не публиковать декларации о доходах (когда он был депутатом Заксобрания области). А в Магнитке ни один мэр не получит пост без ведома Рашникова.

Константин Струков

Президент УК «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК) Константин Струков с капиталом 1,9 миллиарда долларов занимает 53-е место рейтинга Forbes. Он также является одним из старожилов южноуральского бизнеса и всевозможных списков богатейших людей.

Константину Струкову также принадлежал крупный актив в добывающей промышленности — «Челябинская угольная компания» (ранее «Челябинскуголь» с 26 филиалами. — Прим. ред.). Но постепенно убыточные шахты закрывались. А когда государство снизило дотации, компанию, в состав которой входил крупнейший в Европе Коркинский разрез, начали банкротить.

Зато принадлежащая Струкову группа «Южуралзолото» продолжала пополняться активами. Сейчас в ее составе — золотоизвлекательные фабрики в Челябинской области, в Хакасии («Коммунаровский рудник») и Красноярском крае («Прииск Дражный»). Сама ЮГК входит в пятерку производителей золота в России. В прошлом году предприятие произвело более 15 тонн золота. Выручка ЮГК выросла на 12,9% до 19,3 миллиарда рублей, но чистая прибыль за минувший год снизилась на 26% и составила 2,044 миллиарда рублей.

— Я как царь Мидас — к чему ни прикоснусь, всё превращается в золото, — такую фразу приписывают Струкову люди из его окружения.

По официальным данным, за прошлый год Константин Струков задекларировал доход в 4,46 миллиарда рублей. В собственности у него три земельных участка, дом и объекты незавершённого строительства.

Несколько раз миллиардер и владелец золотых рудников переизбирался депутатом Заксобрания области, возглавляет в ЗСО комитет по экологии и природопользованию. В прошлом году стал почётным гражданином Челябинской области, в этом — лауреатом народной премии «Светлое прошлое». А вот попытки пойти в Госдуму постоянно срывались. Несмотря на то, что три года назад Струков занял второе место на праймериз «Единой России» и гарантированно попадал в Госдуму (первое место формальное, оно всегда за губернатором. — Прим. ред.), он все-таки остался в Челябинске. Говорят, что это был политический торг — взамен ему предложили должность вице-спикера Заксобрания.

Сергей Студенников

Основателя сети «Красное&Белое» Сергея Студенникова в прошлом году признали новым российским долларовым миллиардером по версии Bloomberg Billionaires Index. За 2017 год его холдинг заработал 3,3 миллиарда долларов, в следующем году увеличил выручку ещё на 40 процентов. В список Forbes Студенников впервые попал в 2014 году на 180-е место, сейчас он на 123-м, состояние оценили в 850 миллионов долларов.

О реальной стоимости «К&Б» свидетельствует и прошлогодний спор челябинского холдинга с налоговиками. Речь шла о доначислении налогов одному из предприятий — ООО «Абсолют» — на два миллиарда рублей.

А с декабря прошлого года — после обысков ФСБ в офисах и на складах «К&Б» — Сергей Студенников стал постоянным хедлайнером новостей. Нынешней зимой «Дикси», «Бристоль» и «К&Б» объявили о слиянии компаний в единый бизнес. Летом компании (всего их более 70), контролируемые семьей Сергея Студенникова, активно меняли владельцев. Многие из них перешли под контроль кипрской Amelior Investments Limited. Позже часть фирм вернулась в Россию.

В августе начался новый организационный этап — несколько компаний «К&Б» и два актива «Бристоль» перешли под контроль кипрской «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед». Таким образом впервые зафиксировано объединение активов «К&Б» и «Бристоля».

По данным экспертов, в итоге новая компания будет управлять 13 тысячами магазинов и станет третьим по обороту российским ритейлером. В объединённом бизнесе Сергей Студенников получит 49%, собственники «Дикси» и «Бристоля» Игорь Кесаев и Сергей Кациев — 51%, говорилось ранее в совместном заявлении бизнесменов.

Андрей Комаров

Еще один наш земляк, попавший в список богатейших российских бизнесменов благодаря металлургии, — Андрей Комаров. Председатель совета директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», акционер Группы ЧТПЗ (совместно с Александром Федоровым контролирует более 80%. — Прим. ред.) занимает 130-е место в списке. Forbes оценил его состояние в 800 миллионов долларов. По акциям ЧТПЗ Андрей Комаров в прошлом году получил $67 миллионов дивидендов.

До недавнего времени половина акций ЧТПЗ — 49,3969% — принадлежала Arbordeen International Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В январе этого года Андрей Комаров вывел их из офшора и теперь стал прямым владельцем акций ЧТПЗ.

Группа ЧТПЗ — одна из крупных компаний-производителей трубной продукции, занимает 20% рынка и дает работу 25 тысячам человек. Выручка компании превышает два миллиарда долларов. В предпринимательской среде считается, что Андрею Комарову и Александру Федорову подконтрольна компания «Процион», которая открывает гольф-клубы по всей стране. Также в пригороде Челябинска — между выездом со стороны плотины и посёлком Западный — планируют построить гольф-академию.

С 2014 по 2016 годы у Андрея Комарова была черная полоса. Промышленника и его адвоката задержали сотрудники МВД по подозрению в попытке подкупа должностного лица, возбудили уголовное дело и даже поместили под домашний арест. По первоначальной версии следствия, в 2011 году одна из организаций ЧТПЗ необоснованно получила из бюджета более 1,8 миллиарда рублей. Год спустя расследование прекратили, а затем и вовсе закрыли в связи с отсутствием состава преступления, сняли все обвинения и признали за Комаровым право на реабилитацию. А сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Астафурова, собиравшего доказательства против Комарова, отдали под суд за фальсификацию, его приговорили к четырём с половиной годам колонии.

О стабильности положения и уровне влияния Андрея Комарова говорит тот факт, что президент России Владимир Путин чуть ли не в каждый свой приезд в Челябинск посещает ЧТПЗ. Ранее Андрей Комаров был представителем Челябинской области в Совете Федерации РФ. Его фамилия постоянно фигурирует в списке потенциальных кандидатов на пост губернатора региона. На ЧТПЗ часто проходят заседания регионального Союза промышленников. В этом году на площадке знакового цеха предприятия — «Высота 239» — состоялось знакомство южноуральских олигархов с врио губернатора Алексеем Текслером.

Александр Аристов и Юрий Антипов

В топ-200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes 2019 года вошли четыре наших земляка — Виктор Рашников, Константин Струков, Сергей Студенников и Андрей Комаров. Но мы не могли обойти вниманием еще две знаковые фигуры челябинского бизнеса — Александра Аристова и Юрия Антипова.

Последний раз они фигурировали в рейтинге богатейших бизнесменов России в 2012 году. Тогда Антипов был на 155-м месте с состоянием в $600 миллионов, Александр Аристов — на 167-м месте с состоянием в $550 миллионов. По мнению экспертов, в последнее время они не попадают в списки американского журнала из-за изменений структуры бизнеса. Известно, что доли принадлежащих им компаний распределены между членами семьи Александра Аристова (он сам, жена Людмила, дочь Елена, зять Александр) и семьи Юрия Антипова (он сам и его жена Людмила). В прошлом году Людмила Антипова — жена челябинского предпринимателя Юрия Антипова — засветилась в рейтинге 25 богатейших женщин России, составленном Forbes. Её состояние оценили в 180 миллионов долларов.

Многолетний тандем Аристов–Антипов удивляет многих, ведь деньги, особенно большие, ссорят любых друзей. Весной этого года ходили слухи о разделе бизнеса, но давние партнёры это опровергали, явных документальных свидетельств тоже пока нет.

Основной их бизнес — металлургия и горное дело. «Урало-Сибирская металлургическая компания» Аристова-Антипова объединяет такие предприятия, как ЧЭМК (стоимость примерно 32,6 миллиарда рублей) и «Кузнецкие ферросплавы», у холдинга есть хромово-рудная база и мощности по обогащению руды.

Также активно развивается винный холдинг «Ариант» и мясное направление — агрофирма «Ариант» (свинокомплексы и фабрика мясных изделий). Правда, в прошлом году много шума наделало сокращение розничной торговой сети «Ариант». А в этом году работники ЧЭМК собирались бастовать, а потом устроили митинг из-за низкой зарплаты.

Между тем Александр Аристов, по данным опросов челябинского филиала РАНХиГС, долгое время входил в тройку самых влиятельных представителей региональной элиты. И, судя по последним объятиям с новым главой региона Алексеем Текслером, не намерен уступать это место.

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