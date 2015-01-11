За неделю более 11 тыс. южноуральцев подхватили ОРВИ

На прошлой неделе более 11 тыс. жителей Челябинской области подхватили ОРВИ и обратились за помощью в медучреждения – при этом уровень заболеваемости остается ниже порога на 30%.
Специалисты связывают подъем с традиционными сентябрьскими обстоятельствами – происходит формирование коллективов после каникул и периода отпусков. Предотвратить развитие эпидемии медики намерены с помощью массовой вакцинации. На сегодняшний день в Челябинской области привито свыше 65 тыс. жителей.
Напомним, что на бесплатную прививку имеют право дети в возрасте с шести месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, лица, подлежащие призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями).
https://dostup1.ru/medicine/Za-nedelyu-bolee-11-tys-yuzhnouraltsev-podhvatili-ORVI_119897.html
Ключевые теги: ОРВИ, здоровье, южноуральцы.
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