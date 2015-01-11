Напугал едкий запах. Утечка газа случилась возле кинотеатра в Кыштыме

Переполох случился днем 12-го сентября в Кыштыме. Жителей напугал резкий запах газа.

Инцидент случился в центре города, неподалеку от развлекательного комплекса “Октябрь”. Его сотрудники, заподозрившие неладное, обратились в экстренные службы. На место незамедлительно выехали пожарные и представители газовой службы. По информации “Кыштымского рабочего”, сначала они проверили здание кинотеатра, но там ничего подозрительного не обнаружили. Однако вскоре удалось найти источник: он оказался возле дома №1 на улице Кооперативной, рядом с одним из магазинов. По предварительным данным, никто не пострадал, угрозы для жителей нет.

https://www.cheltv.ru/napugal-edkij-zapah-utechka-gaza-sluchilas-vozle-trk-v-kyshtyme/