В Челябинскую область идет резкое похолодание с дождями

После теплых и солнечных выходных в Челябинской области постепенно начнет понижаться температура – к концу этой недели в южноуральской столице будет всего 10 градусов тепла.

В понедельник, 16 сентября, на Южном Урале ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. По прогнозам Челябинского Гидрометцентра, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 11-15 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем – от 13 до 18.

По данным сервиса Gismeteo, всю неделю в областном центре будут идти дожди. Ожидается похолодание. В пятницу дневная температура воздуха не превысит 10 градусов. А в следующий понедельник, по предварительным прогнозам, в светлое время суток будет всего лишь плюс 4.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskuyu-oblast-idet-rezkoe-poholodanie-s-dozhdyami_119960.html