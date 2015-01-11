Златоустовские ватерполистки выиграли первенство мира в составе сборной России

В Португалии завершилось первенство мира по водному поло среди юниорок до 21 года – в составе российской сборной на этом турнире выступали пять спортсменок команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста.

Боевая дружина без единого поражения прошла всю дистанцию чемпионата: на групповом этапе были повержены Португалия, Италия и ЮАР, в четвертьфинале – Венгрия, в полуфинале – Греция.

В матче за золотые награды первенства мира россиянки встретились со сборной Нидерландов. С самого старта захватив преимущество, отечественные ватерполистки по ходу игры его только наращивали. Итог – убедительная победа 11-5, лучшим бомбардиром финала стала «уралочка» Полина Попова – на ее счету три забитых мяча. Также золотые медали получили еще четыре ватерполистки из Златоуста: Елизавета Заплатина, Регина Галимзянова, Надежда Липская и Евгения Головина.

Напомним, что неделей ранее российская сборная юниорок до 18 лет с 11 игроками «Уралочки» в составе выиграла серебро первенства Европы.

https://dostup1.ru/society/Zlatoustovskie-vaterpolistki-vyigrali-pervenstvo-mira-v-sostave-sbornoy-Rossii_119977.html