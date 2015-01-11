Регоператор направил в суд более 400 исков к южноуральцам, которые задолжали за вывоз мусора

«Центр коммунального сервиса» начал активную работу по взысканию долгов.

В августе регоператор направил в суды 409 исков к должникам. Еще почти 14 тыс. южноуральцев получили претензии с требованием погасить неоплаченные счета. В пресс-службе «ЦКС» напомнили, что регоператор имеет право взыскать долги через суд. После решения судебной инстанции к делу подключатся приставы. В результате должникам придется дополнительно оплатить судебные издержки.

Если задолженность превышает 10 тыс. рублей, неплательщику ограничивают выезд за пределы страны. Чаще всего деньги списывают с банковских счетов или из зарплаты должника. Приставы также могут приехать к потребителю услуги домой и арестовать его имущество. Регоператор призывает южноуральцев оплатить старые квитанции. Сумму задолженности можно уточнить по телефону 8-351-200-33-83.

http://echochel.ru/news/regoperator-napravil-v-sud-bolee-400-iskov-k-yuzhnouralczam-kotorye-zadolzhali-za-vyvoz-musora/