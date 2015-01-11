Юные инспектора дорожного движения начали реализацию второго этапа проекта #ГородБезОпасности

12 сентября в ДТДиМ состоялись муниципальные соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Соревнования были организованы Управлением образования совместно с отделом ГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск.

Мероприятие стало отправной точкой в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также положило начало второму этапу социального проекта #ГородБезОпасности Напомним, что проект реализуется в рамках конкурса социальных проектов Собрания депутатов Озерского городского округа.

В соревнованиях приняли участие ЮИДовцы из образовательных организаций города. Ребята продемонстрировали свои знания правил дорожного движения и оказания первой помощи, а также навыки основ безопасного поведения на дороге и фигурного вождения велосипеда.

Лучше всех все этапы прошла школа №21 и уверенно одержала победу в общекомандном зачете, второе место у школы № 36, третье место заняла школа № 25 С/П.

Не остались в стороне и болельщики, которые эмоционально и позитивно поддерживали команды школ № 21, 24, 25, 36, 39. Украсила мероприятие ростовая кукла-светофор, с которой фотографировались все участники.

Никто не ушел без призов и подарков. В рамках социального проекта #ГородБезОпасности каждый участник получил закладку для книг, с напоминанием о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Сладкие призы были предоставлены автошколой «Партнер-Авто Озерск», а медали – службой по делам молодежи администрации округа.

Отдел клубов по месту жительства выражает благодарность сотрудникам ДТДиМ, а также работникам ГИБДД, благодаря которым соревнования «Безопасное колесо» подарили всем участникам заряд положительных эмоций и позитива.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/40561/