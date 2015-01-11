В Озерске байкер без прав врезался в иномарку

В Озерске в аварии пострадал мотоциклист, лишенный водительских прав. Он врезался в иномарку и получил открытую черепно-мозговую травму.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области, происшествие случилось около шести часов вечера на перекрестке улиц Дзержинского и Матросова. 46-летний мужчина на мотоцикле «Ямаха» тронулся на зеленый свет и врезался в «Датсун». Машина также двигалась на разрешающий сигнал навстречу мотоциклисту и поворачивала налево. За рулем иномарки был 57-летний мужчина.

Байкер получил открытую черепно-мозговую травму и попал в реанимацию. Разбираясь в обстоятельствах аварии, сотрудники автоинспекции выяснили, что мотоциклист лишен прав за нарушение правил дорожного движения.

https://polit74.ru/incident/detail.php?ID=72086