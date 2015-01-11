Экстренное предупреждение! Ухудшение погодных условий!

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):

Днем 19 сентября с прохождением холодного фронта в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, днем 19 и в ночь на 20 сентября усиление ветра с порывами 23-28 м/с.

19 - 20 сентября повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.