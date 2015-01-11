Житель Озерска спас детей от гадюки

Житель Озерска спас маленьких детей от освирепевшей гадюки. Инцидент случился в минувшую субботу.
Мужчина проходил мимо детей, которые играли, тыкая палкой в какой-то предмет. Подойдя поближе, мужчина увидел гадюку. И как раз в этот момент змея прыгнула на детей. Однако он успел поймать ее и отбросить в кусты.
Информация об этом появилась в соцсетях. Пользователи попросили родителей объяснить детям, что играть со змеями опасно. Укус той же гадюки может быть смертельным даже для взрослого человека, отметили они.
https://gubernia74.ru/articles/news/1092810/
Ключевые теги: Озёрск, гадюка, дети.
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