Житель Озерска спас детей от гадюки

Житель Озерска спас маленьких детей от освирепевшей гадюки. Инцидент случился в минувшую субботу.

Мужчина проходил мимо детей, которые играли, тыкая палкой в какой-то предмет. Подойдя поближе, мужчина увидел гадюку. И как раз в этот момент змея прыгнула на детей. Однако он успел поймать ее и отбросить в кусты.

Информация об этом появилась в соцсетях. Пользователи попросили родителей объяснить детям, что играть со змеями опасно. Укус той же гадюки может быть смертельным даже для взрослого человека, отметили они.

https://gubernia74.ru/articles/news/1092810/