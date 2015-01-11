Южный Урал занял последнее место в списке популярных мест для предстоящих новогодних каникул

Портал «ТурСтат» представил топ-15 наиболее востребованных мест для отдыха на Новый год.
Рейтинг составили на основе опроса пользователей, где бы они хотели провести каникулы в начале января 2020 года. Лидером по популярности стала Москва — встретить Новый год в столице хотел бы почти каждый четвертый респондент. Еще 15% намерены отправиться на Байкал, 14% выбрали Санкт-Петербург.
12% в качестве места новогоднего отдыха указали Сочи и Красную поляну, в Крым поедут лишь 5%. Также в списке находятся Казань, Карелия, Подмосковье, Средний Урал, Нижний Новгород и Западная Сибирь. По 1% опрошенных планируют поехать на Новый год в Шерегеш, Севастополь или на горнолыжные курорты Южного Урала.
http://echochel.ru/news/yuzhnyj-ural-zanyal-poslednee-mesto-v-spiske-populyarnyh-mest-dlya-predstoyashhih-novogodnih-kanikul/
Ключевые теги: Новый Год, рейтинг, Челябинская область.
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