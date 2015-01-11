Дожди сохранятся в Челябинской области до конца недели

Дождливая погода в Челябинской области продержится в течение трех ближайших дней – в четверг, 19 сентября, в регионе объявлено предупреждение о сильных ливнях.
Днем воздух прогреется до 13-18 градусов. Отдельные порывы ветру будут достигать скорости 23-28 метров в секунду. Такой же ветер сохранится и в пятницу, 20 сентября. Дожди немного стихнут и будут умеренными. Днем прогнозируют до 10-15 градусов.
В субботу, 21 сентября, синоптики обещают облачную погоду, местами пройдут дожди. Ночью возможны заморозки до минус двух градусов. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов, а ветер стихнет до 4-9 метров в секунду.
https://dostup1.ru/society/Dozhdi-sohranyatsya-v-Chelyabinskoy-oblasti-do-kontsa-nedeli_120097.html
Ключевые теги: дожди, прогноз погоды, Челябинская область.
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