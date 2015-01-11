Сразу в трех городах Челябинской области появятся виртуальные концертные залы

В Министерстве культуры России объявлены победители конкурсного отбора на создание виртуальных концертных залов. Всего было подано 257 заявок из 68 субъектов РФ. Победителями стали 80 учреждений в 80 городах из 44 регионов страны.

Участниками конкурса от Челябинской области стали 15 учреждений из 11 муниципалитетов с заявками на общую сумму почти полсотни миллионов рублей. Однако в число счастливчиков попали лишь три учреждения региона, набравшие победное количество баллов. Это досуговый центр «Утес» из Трехгорного, городской Дом культуры из Южноуральска и Снежинский городской музей. Об этом «ЮП» сообщили в пресс-службе областного минкульта.

Стоит отметить, что победители определялись по таким критериям, как возможность обеспечения широкополосного доступа к интернету, планируемое количество мероприятий и возможная заполняемость виртуального концертного зала. Учитывалась также доступность залов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На создание виртуальных концертных залов в 2020 году Челябинская область по лучит из федерального бюджета 9,2 млн рублей.

Напомним, что до сих пор в области существовал лишь один виртуальный концертный зал в Челябинской филармонии. Его постоянными гостями меломаны являются с января 2016 года.

https://up74.ru/articles/news/113740/