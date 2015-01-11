Ночью 21 сентября на Южном Урале подморозит до минус 5

Понижение температуры воздуха до отрицательных значений прогнозируется ночью 21 сентября на Южном Урале.

По информации Челябинского ЦГМС, ночью и утром 21 сентября в горах и низинах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов.

Повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, теплолюбивых растений.

https://dostup1.ru/society/Nochyu-21-sentyabrya-na-Yuzhnom-Urale-podmorozit-do-minus-5_120150.html