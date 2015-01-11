Текслер выделил 300 тыс. семье родившегося в Турции ребенка

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение выделить 300 тыс. рублей семье, у которой ребенок родился на территории Турции, – малыш появился на свет недоношенным и пока остается за границей.

«Эта сумма будет направлена на погашение задолженности перед турецкой клиникой, которую не смогла покрыть страховая компания. Как только врачи разрешат транспортировку ребенка, он прибудет на Южный Урал, вся необходимая медицинская помощь ему и маме будет оказана», – сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, челябинка вместе с мужем отправилась на отдых в Турцию. Женщина была на седьмом месяце беременности, и врачи разрешили ей перелет. За границей у нее начались преждевременные роды, малыш появился на свет недоношенным. Один день пребывания новорожденного мальчика в турецкой больнице обходится семье в 30 тыс.рублей.+

Помочь семье решили в аппарате уполномоченного по правам человека на Южном Урале Маргариты Павловой, объявив сбор средств. Кроме того, ведутся переговоры о снижении долга перед турецкой клиникой по линии Минздрава РФ.

https://dostup1.ru/society/Texler-vydelil-300-tys-seme-rodivshegosya-v-Turtsii-rebenka_120189.html