На Южном Урале ожидается шквалистый ветер

Шквалистый ветер прогнозируется в Челябинской области 23 сентября.

«Днем 23 сентября и до конца суток с прохождением холодного фронта в отдельных районах ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и более», – говорится в сообщении на сайте Челябинского ЦГМС.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за обрыва линий электропередачи. Возможны также повреждения слабоукрепленных конструкций, вал деревьев. Южноуральцев призывают не парковать автомобили под деревьями.

Минувшей ночью столбики термометров в регионе опускались до минус четырех градусов. В горах прошли дожди с мокрым снегом. В отдельных районах наблюдалось усиление ветра до 16 м/с.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-shkvalistyy-veter_120202.html