Южноуральцы используют маткапитал на дошкольное образование

В 2019 году 174 южноуральские семьи воспользовались своим правом и направили средства материнского капитала на оплату содержания ребенка в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, или в детском саду.

В 2019 году южноуральцы потратили почти четыре миллиона рублей из средств материнского капитала на оплату дошкольного образования детей. Такая возможность у семей появилась в 2018 году.

Как сообщили в пресс-службе пенсионного фонда Челябинской области, дошкольная организация, в которую будут направляться средства, должна находиться на территории Российской Федерации и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. При этом государственная аккредитация учебным программам не требуется и само учреждение может не иметь статуса образовательного.

Заявление о распоряжении средствам материнского капитала на оплату образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных расходов, связанных с получением дошкольного образования, может быть подано в любое время с момента рождения или усыновления второго, третьего ребенка и последующих детей.

Сделать это можно следующим способами:

- обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства (пребывания) или фактического проживания;

- через Многофункциональные центры;

- в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или портал госуслуг.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/yuzhnouralcy-ispolzuyut-matkapital-na-doshkolnoe-obrazovanie