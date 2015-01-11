Известнейший туроператор Thomas Cook закрылся, что будет с озёрскими туристами?

Накануне крупнейший туроператор Thomas Cook объявил о закрытии. В данный момент за рубежом находится 600 тысяч его клиентов из самых разных стран. Великобритания уже заявила, что это будет крупнейшая эвакуация в мирное время

Что будет с отдыхом озёрских туристов?

Известно, что британцы плотно работали с российскими компаниями - "Интурист" и "Библио-Глобус". Но, по словам директора туристического агентства "Нефертити" Екатерины Шубариной, она получила следующее сообщение от представителей "Интуриста":

"Туроператор "Интурист" работает в плановом режиме!

Мы предварительно уже изучали ситуацию с юристами. Нам и ряду других юридических лиц группы остановка деятельности Thomas Cook не грозит сбоем в работе. Туроператор "Интурист" является российским юрлицом, он операционно независим, имеет свой собственный контрактинг и каналы сбыта. Принимающие компании у "Интуриста" и глобального Thomas Cook также используются разные.

В настоящий момент все вылеты и возвраты туристов на чартерных и регулярных рейсах российской компании осуществляются в плановом режиме. Вылетевших туристов планово размещают в гостиницах и на курортах. Отмены запланированных рейсов нет. Планы по зимней полетной программе по всем заявленным направлениям остаются в силе. Отношения с туристами регулируются заключенными договорами.

Компания приносит извинения всем туристам и партнерам за неудобства, связанные с негативным информационным фоном. По всем вопросам, связанным с вашим предстоящим путешествием, вы можете обратиться в туристическое агентство, где был забронирован тур или непосредственно к туроператору."

А что со вторым туроператором - "Библио-Глобус"? Какие гарантии готов дать он?

По словам руководства туроператора, крупнейший российский туроператор Библио-Глобус, о сделке по покупке которого объявлено Thomas Cook в 2019 году, заявляет о продолжении своей операционной деятельности в обычном режиме, но с измененным названием - ООО «Туроператор БГ». Руководство ООО «Туроператор БГ», учредителями которого являются бывшие владельцы туроператора "Библио-Глобус", гарантируют осуществление всей операционной деятельности компании по приему и обслуживанию туристов в штатном режиме:

"Банкротство британского туроператора не повлияет на деятельность ООО «Туроператор БГ», так как деятельность данного юридического лица по формированию туристских продуктов в соответствии с Российским законодательством в сфере туризма вне влияния Thomas Cook, принимающие компании российского туроператора работают в обычном режиме по приему и обслуживанию клиентов как в России, так и за ее пределами, все взаиморасчеты по договорам с объектами размещения, транспортными компаниями проведены, полетная программа подконтрольна только партнерам «Туроператор БГ» в рамках заключенных договоров перевозок."

Таким образом, как отметила Екатерина Шубарина, ситуация с британским туроператором никак не повлияет ни на туристов из Озёрска, ни на туристов в целом по России! Все благополучно улетят, отдохнут и вернутся обратно!

Александра Лебедева