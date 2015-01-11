Осенняя грибалка. В лесах Урала грибы собирают тоннами

Рекордный урожай в лесах собирают грибники Челябинской и Курганской областей. Теплая погода, которую на этой неделе сменили дожди, является идеальной для развития живых организмов.

В реальность этих фото невозможно поверить, но грибы собирают ведрами, коробками: подберезовики, опята, подосиновики, грузди, маслята. Они едва умещаются в багажники автомобилей.

«Ни разу не видели такого, что коровники ковром стелятся и не только коровники», – пишут любители «тихой охоты».

Раскрывать местоположение дикорастущих богатств готовы немногие, но некоторые сведения все-таки просочились в интернет. Пользователи социальных сетей пишут, что много грибов в этом сезоне в районе Аргаяша, под Миассом, Снежинском, Пластом, в Кунашакском и Красноармейском районах.

Размеры некоторых находок впечатляют, в диаметре шляпки могут достигать 20-50 сантиметров.

Уральцы в шутку называют такие поездки в лес «грибалкой».

https://www.cheltv.ru/osennyaya-gribalka-v-lesah-urala-griby-sobirayut-tonnami/