В Кыштыме огонь уничтожил 2 дома, машины и мотоцикл

В Кыштыме (Челябинская область) пожар, случившийся рано утром 25 сентября, уничтожил два дома, надворные постройки, две бани, два автомобиля и мотоцикл.

Сообщение о пожаре в частном доме по улице Ичевой на пульт поступило в пять часов утра. По прибытии пожарных на место горели два жилых дома и все надворные постройки. Огонь распространялся к соседним домам. На месте пожара работало четыре единицы техники и 18 человек. Так как в доме, где произошло возгорание, собственник отсутствовал, огонь заметили поздно. Жильцы соседнего дома проснулись в тот момент, когда стены и крыша уже горели. Спасти имущество в доме не удалось.

У одного из соседних домов обуглена наружная стена, но пожарным удалось отстоять третий дом. По факту пожара проводится проверка. Причина возникновения пожара устанавливается.

https://dostup1.ru/accident/V-Kyshtyme-ogon-unichtozhil-2-doma-mashiny-i-mototsikl_120289.html