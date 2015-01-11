Ребёнок получил серьезные травмы, упав со сломанных качелей в Снежинске

Следователи Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности после ЧП на качелях в Снежинске. 10-летний мальчик упал с аттракциона и получил серьезные травмы. Оказалось, что у конструкции была надломлена одна из стоек сиденья.

Случай произошел еще летом, 1 июля. Прокуратура провела проверку и направила результаты в следственный комитет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)»,

— рассказали «Первому областному» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

Сейчас следователи устанавливают, кто отвечал за качели на игровой площадке и не обеспечил безопасность детей.

Это не единственный случай в Челябинской области, когда ребенок получает травму на качелях. Так, летом в Челябинске 13-летний подросток получил открытый перелом ноги, когда играл в сквере Колющенко. Часть аттракциона рухнула прямо на ребенка.

https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/rebyenok-poluchil-sereznye-travmy-upav-so-slomannykh-kacheley-v-snezhinske/