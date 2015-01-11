В КСК «Лидер» состоялось вручение знаков отличия ГТО

Торжественное награждение жителей округа, которые успешно выполнили нормативы ГТО, прошло с участием председателя Собрания депутатов округа Андрея Кузнеченкова.

Напомним, что по итогам второго квартала 2019 года 85 жителей Озерского городского округа выполнили нормативы Всероссийской физкультурно-спортивной программы «Готов к Труду и Обороне». 26 сентября они собрались в КСК «Лидер», чтобы в торжественной обстановке получить свои заслуженные награды.

Перед награждением с приветственным словом к собравшимся обратился председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков:

– Сегодня мы отмечаем праздничное спортивное событие. Старшее поколение помнит, что зародилось это движение в Советское время. В наше время быть готовым к труду и обороне считалось нормой для юношей и девушек. Особенно важна спортивная подготовка была для молодых людей, которым предстояла служба в армии.

Я поздравляю вас с тем, что вы преодолели себя, приняли решение пойти по пути самосовершенствования. Тем, кто получил бронзовый знак отличия желаю обязательно добиться золотого. Желаю всем вам вместе с физической формой развивать и свой внутренний мир, заниматься творчеством, быть гармоничными гражданами своего округа и своей страны.

Следует отметить, что среди награждённых знаками отличия ГТО была большая группа учащихся школы №35 посёлка Метлино. Ребята успешно выполнили нормативы и приехали на награждение большой дружной командой вместе с депутатом Собрания депутатов Ольгой Хакимовой.

Церемонию награждения провели заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации Сергей Степанов, председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков и специалист управления образования администрации Гузэлия Хаматханова. Вместе со знаками отличия ГТО, они каждому вручили удостоверения и небольшие памятные сувениры.

Справочно:

Специалисты МБУ «Арена» напоминают будущим выпускникам, что не стоит дожидаться весны, когда наступает время активной подготовки к экзаменам, и приглашают юношей и девушек приступить к выполнению нормативов комплекса ГТО уже осенью. Начать, например, можно с беговых нормативов.

Если вы решили принять участие в этой программе и получить знак отличия, для этого надо:

– зарегистрироваться на официальном сайте gto.ru, заполнить предложенную анкету, получить уникальный идентификационный номер (УИН) участника.

– обратиться в Центр тестирования ГТО в Озерске (КСК «Лидер», ул. Октябрьская,9 кабинет №230), уточнить время и дату проведения испытаний или записаться на выполнение комплекса по телефону 7-07-14.

На первое испытание требуется представить медицинскую справку о состоянии здоровья (справку можно получить у терапевта или школьного медицинского персонала).

Приказ о присвоении золотых знаков ГТО подписывает лично Министр спорта Российской Федерации. Вручение знаков отличия проходит в торжественной обстановке.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40675/