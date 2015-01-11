В Каслях хлебозавод выплатил работникам 2 млн долга по зарплате

После вмешательства прокуратуры перед работниками МУП «Каслинский хлебозавод» полностью погасили долги по зарплате – задолженность оценивалась в 2 млн рублей.

Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства 54 работникам не выплачена зарплата за июнь-август 2019 года. Руководству предприятия и главе района внесены представления об устранении нарушений.+

В отношении и.о. директора МУПа возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого должностному лицу назначен штраф.

https://dostup1.ru/society/V-Kaslyah-hlebozavod-vyplatil-rabotnikam-2-mln-dolga-po-zarplate_120366.html