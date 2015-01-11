Приставам разрешат вскрывать квартиры

Судебным приставам могут дать право вскрывать квартиры и проверять, как работают газовые приборы. Законопроект подготовило министерство юстиции.

Суд обозначит срок, в который в квартиру должны запустить добровольно. Иначе вместе с понятыми пристав зайдет в квартиру без ведома жильцов. Если замок входной двери пришлось сломать, судебный исполнитель обязан сделать все, чтобы в квартиру, после его ухода, никто не мог зайти. Но ремонт двери ляжет на плечи собственников жилья.

Этот законопроект Минюста – часть правительственного плана. Его цель – не допустить происшествий, связанных с бытовым газом. План утвердили после взрыва дома в Магнитогорске. В канун Нового года тогда погибли 39 человек.

https://www.cheltv.ru/pristavam-razreshat-vskryvat-kvartiry/