В Челябинскую область возвращается тепло

После серьезного похолодания и ночных заморозков тепло вернется в Челябинскую область – в середине этой рабочей недели ожидается до 18 градусов выше нуля.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в первые дни октября ночью температура воздуха не опустится ниже 4 градусов тепла. В понедельник днем воздух прогреется до плюс 9 градусов, во вторник – до плюс 12, в среду и четверг ожидают не менее 16-17 градусов. При этом осадков в эти дни не прогнозируют.

Самый теплый день, по предварительным прогнозам синоптиков, будет в следующую субботу, 5 октября, когда Россия отмечает День учителя. Уличные термометры покажут 18-20 градусов. Ожидается солнечная и ясная погода.

Напомним, в некоторых районах Челябинской области сорвалось начало отопительного сезона. Причина тому, по мнению региональной газовой компании «Новатэк-Челябинск», – гигантские долги за газ, а также бездействие и халатность лиц, ответственных за обеспечение теплоснабжения в муниципалитетах.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskuyu-oblast-vozvraschaetsya-teplo_120387.html