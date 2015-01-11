День открытых сердец

С Днём пожилого человека разные организации своих ветеранов чествуют по-разному.

Духовым оркестром встречала Озёрская 93-я дивизия войск национальной гвардии РФ своих ветеранов-военнослужащих и членов их семей на крыльце кинотеатра «Октябрь».

В программе празднования были запланированы общение, чаепитие, танцы и показ нового художественного фильма «Солдатик».

Фильм «Солдатик» - для детского и семейного просмотра. Его аудитория от 6+ до 90+. Он рассказывает об исторических событиях на языке, понятном для детей и увлекательном для взрослых. Лента посвящена самому маленькому солдатику – герою Великой Отечественной войны шестилетнему Сереже Алёшкову. Воспитанник 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии сын полка Сережа принимал участие в Сталинградской битве и был самым юным защитником Сталинграда. Он ни разу так и не взял в руки оружия, но медаль «За боевые заслуги» получил самую настоящую. Этот фильм уже сравнивают с кинематографической классикой о Великой Отечественной войне.

Любопытно, что Сергей Алёшков выучился на юриста в Харькове, а уехал жить и работать в Челябинск, где к тому моменту жила его приёмная семья. Работал следователем прокуратуры, затем прокурором, а в последние годы жизни – юрисконсультом на Челябинском заводе оргстекла.

Все гости этого праздника действительно имели возможность и потанцевать под музыку духового оркестра, и отведать чаю с блинами в фойе последнего оставшегося в живых муниципального озерского кинотеатра и, конечно же, пообщаться

Как сказала помощник начальника отделения по работе с личным составом капитан Юлия Черненко: «Мы чтим наших ветеранов, любим их, не забываем, стараемся и в непростые времена быть вместе. И детей позвали, чтобы была какая-то преемственность. Да, это наше внутреннее мероприятие, но мы рассчитывали, конечно, что если люди будут подходить, то мы и их пригласим, двери открыты для всех».

Надо ли говорить, насколько это важно: чувствовать, что о тебе помнят, что тебя уважают, что тебя рады видеть! Для ветеранов это порой важнейшая поддержка.

Александр Волынцев