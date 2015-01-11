Трассу М-5 в Челябинской области расширят до 4 полос

Трассу М-5 «Урал» Челябинской области расширят до четырех полос – масштабное строительство пройдет в горнозаводской зоне в течение ближайших пяти лет.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» заключило государственный контракт с ООО «Дортрансстрой» на строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке 1 564-1 609 километр, в районе города Сим. Проект предусматривает перевод существующей автомобильной дороги III категории в I-б категорию. Проект будет финансироваться из федерального бюджета.+

Работы разделены на три этапа. Цена контракта по первому составила 3 млрд 450 млн рублей. «На первом этапе, к октябрю 2022 года, предстоит провести реконструкцию четырех мостов через реки Атя и Ук, общей протяженностью 333,49 п.м., а также будет реконструирован 14-километровый участок трассы М-5. Затем будут построены две транспортные развязки и две эстакады, реконструированы еще четыре моста. При этом на участках с 1 564 по 1 578 километр и с 1 598-го по 1 609-й будут выполнены работы по реконструкции, а на участке с 1 578-го по 1 598-й, протяженностью 19 км, предусматриваются работы по строительству нового участка дороги М-5 “Урал” – в обход города Сим», – говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор «Южный Урал».

К ноябрю 2024 года новый участок общей протяженностью 43,73 км должен быть окончательно построен. В итоге на этой дороге, сегодня работающей в режиме перегруза, появятся четыре полосы движения с шириной проезжей части в каждом направлении – 7,5 метра, участок станет безопаснее и комфортнее для пользователей.

https://dostup1.ru/economics/Trassu-M-5-v-Chelyabinskoy-oblasti-rasshiryat-do-4-polos_120471.html