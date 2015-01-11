МГЕР объявляет войну «Наливайкам».

В связи с принятием в первом чтении законопроекта, как поправку в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Молодая Гвардия Челябинской области, поддерживая данную инициативу, проведёт серию одиночных пикетов около «Наливаек».

2-го октября, в среду, пикет пройдёт в Челябинске по адресу улица Доватора 42. 3-го октября Молодая Гвардия выйдет с пикетом на улицу Энтузиастов 8, 4-го октября, в пятницу, пройдёт по адресу Сони Кривой 62

Также во время пикета будет проведен социологический опрос населения и организован сбор подписей в поддержку принятии поправок в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и мнение жителей о продажи алкогольных напитков в жилых домах, в т.н. «наливайках».

Контактное лицо: заместитель руководителя МГЕР Пашкеев Александр 89000909279.