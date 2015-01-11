Магнитные бури в октябре: прогнозы и рекомендации

Магнитные бури обрушатся на землю в конце месяца – волнения ожидаются 24 и 25 октября.
По прогнозам специалистов, в эти дни будет наблюдаться слабая геомагнитная буря уровня G1.
КАК ВЛИЯЕТ НА ЧЕЛОВЕКА МАГНИТНАЯ БУРЯ?
Сильные магнитные возмущения традиционно доставляют больше всего дискомфорта беременным женщинам, детям, пожилым людям, а также метеочувствительным людям. Достается сердечно-сосудистой системе, резко снижается трудоспособность. Некоторые испытывают апатию, сонливость, вплоть до головокружения. Другие люди, наоборот, ощущают прилив энергии, но из-за быстро сменяющегося настроения не могут направить ее в конструктивное русло.
КАК ЗАЩИТИТЬ ОРГАНИЗМ ОТ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНОЙ БУРИ?
Если вам поставили диагноз гипертония, обязательно носите с собой лекарство, снижающее давление. Доказано: во время бурь количество инфарктов и инсультов увеличивается. Общие рекомендации будет несложно запомнить:
- следите за питанием, не переедайте, жирную и острую пищу вообще исключите из своего рациона;
- откажитесь от алкоголя за несколько дней до бури;
- пейте не менее 1,5 литра воды в день;
- накануне бури хорошо отдохните, сон должен быть полноценным;
- старайтесь избегать стрессов в первой половине дня.
https://dostup1.ru/society/Magnitnye-buri-v-oktyabre-prognozy-i-rekomendatsii_120534.html