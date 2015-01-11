Новая жизнь «Театрариума» в «Нашем доме»

В начале сентября театр «Наш дом» всполошил юных озерских любителей театра чудесной новостью – вновь открывается театральная студия «Театрариум»!

«Наш дом» не стал медлить с набором в студию и сразу после открытия нового сезона, 30 сентября, провёл кастинг для всех желающих стать частью театрального коллектива. Ребят собралось не мало – более 20 человек. Возрастное ограничение 12-18 лет тоже многих не напугало, были ребята и 8 - 10 лет. Каждому участнику давалось 10-15 минут, чтобы показать свои таланты и чем-то зацепить будущего мастера курса Сергея Валерьевича Ахлюстина. Было всё: и песни, и танцы, и стихи, которые исполнялись в несвойственных им стилях и манерах. Сильное волнение витало по всему театру, ведь не только участники переживали, но и их родители и друзья, пришедшие поддержать в этом нелёгком деле.

Большинство прошло отбор, и уже через день были приглашены на первое занятие. Сергей Валерьевич познакомился с ребятами и провёл экскурсию по всему зданию драмтеатра. Позже, в художественной мастерской, уже сдружившись, были обсуждены организационные моменты, и началась творческая работа…

Открытие театральной студии в «Нашем доме» - это очередной большой шаг вперёд, серьёзный проект, который позволит подросткам найти себя и развить в себе качества, о которых они даже не думали, раскрепостить, предложить взглянуть на вещи с разных сторон. Мы постараемся помочь им развить обычные человеческие качества через сценическое действие: внимание, фантазию, воображение, чувство правды, логики. Все это - вещи стандартные для театра и очень полезные в жизни.